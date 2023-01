Arbeiten am Rathausturm: Plauener Feuerwehr hängt LED-Netz ab

Mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen hat die Stadt Plauen im vergangenen Jahr ihr 900-jähriges Stadtjubiläum gefeiert. Dazu ist unter anderem ein 16 Meter langes LED-Netz am Rathausturm angebracht worden. Weil die Beleuchtung aber durch die Witterung beschädigt worden ist, wird das Netz heute abgehängt. Wundert euch also nicht, wenn ihr ab 13 Uhr 15 die Plauener Feuerwehr am Rathausturm arbeiten seht. Ob das LED-Netz künftig weiter genutzt werden soll, darüber will der Verwaltungsausschuss in seiner nächsten Sitzung beraten, heißt es aus dem Plauener Rathaus.