Arbeiten am Bildungszentrum in Hof auf Zielgeraden: Vollversammlung der HWK in Sonnefeld

Das Handwerk ist nicht Teil des Problems sondern Teil der Lösung. Das hat Matthias Graßmann, Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken betont – auf der jüngsten Vollversammlung der HWK in Sonnefeld im Landkreis Coburg. Die HWK will die oberfränkischen Abgeordneten für die Belange des Handwerks sensibilisieren und auch Forderungen an die Politik stellen. In der Vollversammlung waren auch der Haushalt 2023 und die Investitionen der HWK Thema.

In Bamberg startet nächstes Jahr der europäische Architektenwettbewerb für den Neubau des Bildungszentrums. In Coburg gibt es zumindest eine Projektskizze für das Bildungszentrum. Die HWK will dafür noch dieses Jahr einen Förderantrag einreichen. Das Bildungszentrum in Bayreuth müsste modernisiert werden, auch das war Thema auf der HWK Vollversammlung. Eine Maßnahme wird dagegen schon im nächsten Jahr abgeschlossen. Die Modernisierung und der Teilneubau des Bildungszentrums in Hof-Mitte soll im Juni nächsten Jahres im Beisein des Ministerpräsidenten eingeweiht werden. Die Arbeiten liegen im Zeit- und Kostenplan. 3,5 bis 4,0 Mio. Euro plant die HWK für die Abschlussarbeiten am Hofer Bildungszentrum im nächsten Jahr. Der Gesamthaushalt der HWK Oberfranken für 2023 liegt bei 45,5 Millionen Euro.