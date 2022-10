Arbeit und Weiterbildung in der Region: Job- und Infobörse in der vhs Hofer Land

Welche Jobangebote gibt es in der Region? Wie kann ich mich beruflich weiterbilden? Antworten auf diese Fragen bekommt ihr heute (26.10.) zwischen 10 und 15 Uhr in der vhs Hofer Land. Dort veranstaltet die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof zusammen mit den Jobcentern Hof Stadt und Land eine Job- und Infobörse. Neben Infos zu Jobangeboten in der Region bekommt ihr dort auch die Möglichkeit, mit Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Außerdem werden Angebote zu Qualifizierung und Weiterbildung vorgestellt. Die Beratungskräfte der Arbeitsagentur Bayreuth-Hof stehen auch für eure Fragen rund um Themen wie Arbeit, Ausbildung und Förderung bereit.