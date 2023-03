Zeitarbeit hat eher einen schlechten Ruf. Das Jobcenter Vogtland in Plauen will im Rahmen eines Aktionstags mögliche Bedenken ausräumen. Arbeitgeber der Branche bieten dort nicht nur konkrete Jobs an, sondern kommen auch direkt mit potentiellen Bewerbern ins Gespräch. Das Ganze funktioniert in einem Art Speed-Dating-Format. Interessierte können den Aktionstag „Arbeit und Beruf“ ab 9 Uhr im Jobcenter Plauen spontan besuchen.