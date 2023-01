Ara ist Zootier des Jahres: Hofer Zoo macht auf bedrohte Vogelart aufmerksam

Im Zoo Wuppertal wurde heute das Zootier des Jahres 2023 gekürt. Es handelt sich um die Papageienart „Ara“. Auch der Hofer Zoo ist in diesem Jahr wieder an dem Projekt beteiligt. Er hält zudem selbst Aras. Im Hofer Zoo könnt ihr euch die Rotrückenaras und den dunkelroten Ara ansehen. Zooleiter David Pruß macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Tiere vor der Ausrottung stehen. Der Grund ist, dass die Menschen den Aras immer mehr Lebensraum wegnehmen. Das geschieht durch die Ausweitung von Wohngebieten und landwirtschaftlichen Flächen. Aras seien jedoch auch als Ziervögel begehrt, weswegen sie oft gejagt werden. Das Zootier des Jahres ist eine Artenschutzkampagne, die sich eben für stark gefährdete Tierarten einsetzt.