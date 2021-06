Aquaplaning-Unfall auf A72 bei Köditz

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn ist gestern Mittag einem 39jährigen Sachsen auf der A72 bei Köditz zum Verhängnis geworden. Bei 150 km/h geriet er mit seinem Opel Astra ins Schleudern, rutschte in den Graben, überschlug sich und riss noch etwa 50 Meter Wildschutzzaun nieder, bevor das Fahrzeug wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Laut Polizei entstand ein Gesamtsachschaden von über 20.000 Euro. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, sein Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren mehrere Einsatzkräfte der Verkehrspolizei, des Zolls, der Feuerwehren Selbitz und Lipperts sowie ein Rettungsdienst im Einsatz. Die Verkehrsbehinderungen dauerten über eine Stunde an, es kam zu erheblichem Rückstau.