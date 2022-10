Aprilscherz wird wahr: Bierbauchkalender aus dem Fichtelgebirge

Vom Aprilscherz zum Fotokalender. Die Brauerei Hütten aus Warmensteinach bringt einen Bierbauchkalender für 2023 raus. Fotografin Simone Werner-Ney aus Fleckl im Fichtelgebirge hat das als Scherz am 1. April in Social Media gepostet. Brauereibesitzer Patrick Nickl hat angebissen und einen Bierbauchkalender herausgebracht.

Die Bierbauch-Models kommen alle aus der Region, die Bilder zeigen 12 echte Fichtelgebirgsmänner plus einen auf dem Cover.