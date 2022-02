Appell für Wohnheim-Standort Schützenstraße: Adelt schreibt Brief an Bauministerin

Noch immer gibt es keine Entscheidung: Wo soll das Studentenwohnheim für die Hofer Beamtenhochschule entstehen?

Vor allem die regionalen Politiker pochen auf den Standort in der Schützenstraße. Platz wäre genug da, die Hoftex-Brache könnte umgenutzt werden. Der SPD Landtagsabgeordnete Klaus Adelt hat sich mit einem Schreiben an die Bayerische Bauministerin Kerstin Schreyer gewandt.

Er unterstütze die Position der CSU-Ministerin mit dem Projekt „Landstadt Bayern“ Möglichkeiten suchen zu wollen, die die Vorteile auf dem Land mit den Vorteilen des Stadtlebens verbinden können. Genau diese Option sieht Adelt durch den möglichen Umbau der Hoftex-Brache zu einem Studentenwohnheim für die Hochschule für den Öffentlichen Dienst. Zusammen mit dem Studentenwerk Oberfranken, einer neuen Jugendherberge einer Kletterhalle und Möglichkeiten für die Kultur, könne ein junges Viertel mitten in der Innenstadt entstehen. Die CSU-Fraktion habe in einer kürzlichen Resolution zudem einen Ausbau des Studiengangs Verwaltungsinformatik in Hof gefordert. Doch wo sollen diese neuen Studenten hin? Adelt ist sich sicher, dass die Anzahl der Studierenden nur mit dem Wohnheim in der Schützenstraße zu händeln wäre.