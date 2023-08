Appell an Ministerpräsident Söder: Auch Bürgermeister aus der Region sind dabei

Die Zeit der Atomenergie in Deutschland ist seit April vorbei und die Energiepreise weiterhin hoch. Was es jetzt braucht ist ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Das fordern über 430 bayerische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in einem offenen Appell an Ministerpräsident Markus Söder. Den haben auch viele Bürgermeister aus Oberfranken und der Euroherz-Region unterschrieben.

Die Bürgermeister bekennen sich in dem Appell zu dem Ziel, dass Bayern bis 2040 klimaneutral sein soll. Um das zu erreichen brauche es aber mehr Tempo und Unterstützung beim Ausbau von Windparks, Solaranlagen und Geothermie im gesamten Freistaat. Im Appell fordern die Politiker deshalb: Es muss einen Masterplan geben mit konkreten Maßnahmen und Zwischenzielen für die Energiewende. Auch schnelle und rechtssichere Genehmigungsverfahren sind nötig. Außerdem brauche es mehr Bürgerbeteiligung und Förderung von kommunalen Projekten zur Energiewende. An dem Appell haben sich unter anderem die Bürgermeister von Arzberg, Hohenberg, Bad Berneck und Gefrees beteiligt.