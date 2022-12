Apothekerin: Kasse um eine halbe Million Euro betrogen

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil des Landgerichts Traunstein gegen einen falschen Impfarzt bestätigt. Wie (…)

Die vierfache Mutter hatte in ihrem Auto keine Überlebenschance, als ihr auf ihrer Fahrbahn ein Raser mit extrem überhöhter (…)

«Fast perfekter Mord»?: Urteil im Traunsteiner Prozess

Im Prozess um den Gift-Mord an einem 75 Jahre alten Pflegebedürftigen will das Landgericht Traunstein am Mittwoch (16.00 Uhr) das (…)