AOK Bayern: Häufigkeit der koronaren Herzkrankheit in der Euroherz-Region überdurchschnittlich hoch

In Deutschland erleiden jährlich ca. 60 Tausend Menschen einen Herzinfarkt. Erst am vergangenen Wochenende hat die VHS Hofer Land bei einem Herztag mit Experten über das Thema Herzgesundheit informiert. Nun beschäftig sich auch die AOK Bayern damit, die unter anderem auch eine Geschäftsstelle in Hof hat. In einer aktuellen Mitteilung der AOK geht es konkret um die koronare Herzkrankheit, kurz KHK.

Bei der koronaren Herzkrankheit handelt es sich um eine chronische Verengung der Herzkranzgefäße, die sich meist erst ab einem Alter von 30 Jahren bemerkbar macht. Die Krankheit kann langfristig zu Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen oder einem Herzinfarkt führen, erklärt Dr. Stefan Stern von der AOK Bayern. Bei der Häufigkeit der KHK in der Gesamtbevölkerung gibt es Bayernweit große Unterschiede. Die Landkreise in der Euroherz-Region liegen dabei alle über dem bundesweiten Durchschnitt von 8,3 Prozent. Die AOK Bayern engagiert sich auch für eine bessere Versorgung von Patienten mit KHK. Dazu gehören neben regelmäßigen Kontrolluntersuchungen auch Beratungen zu gesunder Ernährung, viel Bewegung und zum Rauchverzicht.

Prozentualer Anteil der Patienten mit KHK in der Euroherz-Region: