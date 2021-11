Anwesen brennt: Eine Million Euro Schaden

Winterrieden (dpa/lby) – Beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Winterrieden im schwäbischen Landkreis Unterallgäu ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Nach Polizeiangaben brach das Feuer am Donnerstag aus bisher noch ungeklärter Ursache am Nachmittag in einem Heu- und Strohlager aus und griff rasch auf einen angrenzenden Kuhstall und eine Maschinenhalle über. Die Feuerwehr, die mit 190 Kräften im Einsatz war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser und eine Biogasanlage verhindern. Allerdings starben laut Polizei einige Rinder im Kuhstall. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Brandermittlungen übernommen.

