Antwort auf Spaziergänge: „Hof steht zusammen“- Demo am Abend

Hof steht zusammen: Unter diesem Motto demonstrieren heute Abend Menschen in Hof für mehr Solidarität in der Pandemie. Organisiert haben das die Hofer Kreisverbände von SPD, Grünen, Piraten und Freien Aktiven Bürgern. Eine Antwort auf die sogenannten Corona-Spaziergänge. Erst gestern sind ja wieder knapp 300 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen durch Hof gelaufen. Die Gegendemonstration findet heute um 18 Uhr am Kugelbrunnen stattfinden. Es sollen Masken getragen und Abstände eingehalten werden. Plakate von politischen Parteien sind nicht erwünscht. Die Hofer CSU beteiligt sich nicht an der Demo. In einer Mitteilung heißt es, man unterstütze zwar das Ziel für mehr friedliches Miteinander. Eine Präsenzveranstaltung während der derzeitigen Pandemielage sei aber das falsche Signal.