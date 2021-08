Antrag: Michael Böhm fordert Leitbild für Hof

Seit diesem Jahr hat Hof ein Citymanagement, im Rathaus sind außerdem das Leerstandsmanagement und Stadtmarketing angesiedelt, dazu kommt die Wirtschaftsförderung und die Stadtplanung. Trotzdem hat die Stadt in den vergangenen Jahren Einwohner verloren statt hinzugewonnen. Der Hofer Stadtrat Michael Böhm von der Piratenpartei fordert deshalb, dass die genannten Akteure künftig besser zusammenarbeiten und Hof ein Leitbild geben sollen.

Das soll die Stadt gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeiten und in den kommenden Jahren immer wieder anpassen. Moderne Kommunen müssten ihre Innenstädte in Zonen des Wohnens und Lebens umwandeln, statt sich auf den Einzelhandel zu fokussieren. In der Hofer Kernstadt gebe es Unmengen an ungenutzte Wohnflächen, heißt es in dem Antrag. Böhm fordert außerdem moderne Angebote im Nahverkehr, mehr Kinderbetreuungsplätze und ein moderneres Image für Hof.