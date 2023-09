Antrag der Linken: Mehr Sozialwohnungen für Hof

Teure Lebensmittel, hohe Energiekosten, die Löhne steigen aber nicht entsprechend: Das belastet unsere Geldbeutel. Wer ohnehin schon täglich aufs Geld achten muss, dem droht der Absturz in die Armut. Die Linke im Hofer Stadtrat errechnet dazu, dass in den kommenden Jahren an die 630 Sozialwohnungen in Hof wegfallen werden, während auch hier die Mieten kontinuierlich anziehen.

Daher kommt jetzt ein Antrag der Linken-Stadtratsfraktion an die Stadtverwaltung: Die Stadt Hof soll ähnlich wie in Nürnberg 30 Prozent Sozialwohnungen bei Wohnungsneubauten vorgeben. Hof soll außerdem bei der Landesregierung als Stadt mit angespanntem Wohnungsmarkt eingestuft werden. Ein Ziel wäre dann eine geringere Grenze für Mieterhöhungen. Die Stadt soll außerdem Sozialwohnungen bei ihrem neuen Mietspiegel mit einrechnen. Außerdem soll sie an Wohneigentümer herantreten, deren Wohnungen länger als ein halbes Jahr leer stehen – damit diese wieder auf dem Markt sind.