Antrag der Hofer CSU-Fraktion: Kostenlose Erweiterung der Freischankflächen in der Gastronomie

Dass die Corona-Krise viele Branchen plötzlich und hart trifft, zeigt aktuell auch wieder die Umfrage der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth. Biergärten machen am kommenden Montag (18.05) wieder auf. Deshalb wendet sich jetzt die Hofer CSU-Fraktion an die frischgebackene Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Die Fraktion beantragt, den Gastronomiebetrieben, die eine Freischankfläche haben, auf Antrag eine kostenlose Erweiterung bis zum Ende des Jahres zu genehmigen. So können die Wirte die geringere Gästezahl kompensieren, schreibt die CSU in dem Antrag. Zwar sei das ein Einnahmeverzicht, allerdings stehen solche Zusatzeinnahmen sowieso nicht im Haushalt. Am Montag soll der Antrag im Stadtrat bereits Thema sein.