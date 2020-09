Antrag der Grünen in Hof: Kuhbogen-Kreuzung soll Kreisverkehr werden

Wer mit dem Rad vom Finanzamt in Hof Richtung Hauptbahnhof will und über den Kuhbogen fährt, hat je Verkehr ein ganz schönes Abenteuert vor sich. Das sehen anscheinend auch die Grünen im Hofer Stadtrat so. Sie haben nämlich einen Antrag an den Stadtrat gestellt und gefordert, dass an der Kuhbogen-Kreuzung ein Kreisverkehr entstehen soll. Das bestätigt der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Hofer Stadtrat, Klaus Schrader, gegenüber Radio Euroherz. Man wolle damit den Verkehr dort entzerren, so Schrader. Das Ziel auf lange Sicht gesehen: Dass die Verkehrsteilnehmer leichter mit dem ÖPNV oder dem Rad unterwegs sein können.