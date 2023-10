Antrag der CSU-Fraktion: Hofer Wertstoffinseln sollen auf den Prüfstand

Schon oft haben Leute verbotenerweise ihren Sperrmüll an den Wertstoffinseln in Hof abgelagert. Und auch sonst sehen die nicht besonders schön aus. Die CSU-Stadtratsfraktion beantragt deshalb, die Wertstoffinseln auf den Prüfstand zu stellen.

Den Anstoß dazu hat der CSU-Ortsverband Jägersruh gegeben, weil er mit der Wertstoffinsel an der Buswendeschleife nicht zufrieden war. Da durch die gelbe Tonne im kommenden Jahr die Container für Verpackungsmüll wegkommen, ist das für die CSU ein guter Zeitpunkt, über eine Aufwertung der Wertstoffinseln nachzudenken. Denkbar wäre eine ansprechende Umzäunung oder Begrünung, schreibt die CSU. Dabei will sie auch die Anwohner mit einbeziehen, heißt es in dem Antrag.