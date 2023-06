Antrag an die Stadtverwaltung: Hofer CSU fordert Stabsstelle für Klimaschutz

Die Stadt Hof will bis 2040 klimaneutral sein. Eine große Herausforderung, gerade weil die Stadt auch nur wenig Geld für Maßnahmen hat. Die Hofer CSU hat nun einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt. Die Stadtratsfraktion fordert eine eigene fachbereichsübergreifende Stabstelle. Hintergrund ist wohl auch eine kürzliche Auskunft der Stadt. Demnach dauert es bisher lange, bis Infos zum Klimaschutzkonzept aus den verschiedenen Fachbereich gesammelt sind. Mit der geforderten Stabsstelle soll der Fokus auf das Klimaschutzkonzept der Stadt nicht verloren gehen, so die CSU-Stadtratsfraktion.