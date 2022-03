Anträge von Geflüchteten: Stadt Hof stockt Personal auf

Die Menschen, die aus der Ukraine zu uns flüchten, haben das Recht auf finanzielle Unterstützung in Form von Ayslbewerberleistungen. Das Sozialamt übernimmt zum Beispiel die Mietkosten. Dafür ist natürlich einiges an Papierkram nötig. Die Ämter in der Stadt Hof sind wegen des großen Ansturms bereits an ihre Grenzen gestoßen.

…so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Aktuell könne das Sozialamt 20 Familien pro Tag bearbeiten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Das entspricht 50 bis 60 Einzelpersonen. Weitere 100 Personen haben in dieser Woche außerdem einen Termin im Einwohnermeldeamt.