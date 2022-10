Anträge im Hofer Stadtrat: Was tun beim Blackout?

Was passiert in der Stadt Hof, wenn die Gas- oder Stromversorgung plötzlich zusammenbricht? In einem Antrag fragt Piraten-Stadtrat Michael Böhm die Stadt Hof nach speziellen Plänen. Der Antrag wurde am Abend in der Stadtratssitzung bekanntgegeben. Bei einem Blackout sei es die Aufgabe des Katastrophenschutzes, die Bevölkerung mit Wärme- und Sozialräumen zu versorgen, heißt es in dem Antrag. Das brauche frühzeitige Planung. Ein anderes Szenario sei, dass Haushalte eventuell ihre Energieversorgung nicht mehr bezahlen können. Es müsse Ratenzahlungspläne geben und ein Wechsel von anderen Anbietern zu den Hofer Stadtwerken müsse leicht und schnell ermöglicht werden. Ziel soll sein, die Grundversorgung mit Strom und Gas so lange und barrierefrei wie möglich zu gewährleisten. Auch von Seiten der CSU im Hofer Stadtrat kam die Frage auf. Laut Oberbürgermeisterin Eva Döhla plane die Stadt in den Stadtteilen Leuchttürme. Im Falle eines Blackouts sollen sich die Bürger dorthin wenden können. Weitere Details sind dazu aber noch nicht bekannt.

(Symbolbild)