Antisemitismusbeauftragter für 8. Mai als Feiertag

München (dpa/lby) – Der 8. Mai sollte nach Ansicht der SPD in Bayern in ganz Deutschland ein Feiertag sein. «In Berlin ist der 8. (…)

Bayernweite Beflaggung erinnert an Kriegsende vor 75 Jahren

München (dpa/lby) – Zum Gedenken an den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa werden in Bayern am Freitag an (…)