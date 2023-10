Antisemitische Vorfälle in Oberfranken: Polizei hat jüdische Einrichtungen im Blick

Nach einer Mahnwache in Bamberg beschmutzt ein Mann eine israelische Flagge. In Coburg beschmiert ein Unbekannter mehrere Gebäude mit antisemitischen Botschaften. Auch hier in Oberfranken hat es jetzt Reaktionen auf die blutigen Auseinandersetzungen in Israel und Gaza gegeben. Die Polizei hat deshalb jüdische Einrichtungen wie Synagogen im Blick:

… so Michael Munzert von der Polizei Oberfranken.

Welche und wie viele Einrichtungen betroffen sind, dazu möchte die Polizei keine Angaben machen. Die Polizei kann auch keine Prognose abgeben, ob es zu weiteren antisemitischen Vorfällen in Oberfranken kommen könnte, so Munzert weiter.