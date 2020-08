Antikörper-Studie Tirschenreuth: rege Teilnahme und erstes Zwischenergebnis bekanntgegeben

Die Zahl der Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis Hof ist nach dem Wochenende wieder einstellig. Weitere Personen haben die (…)

Corona: immer weniger Infizierte in der Region

Rom (dpa) – Das Coronavirus könnte in Italien sechs Mal stärker verbreitet sein als bekannt. Das Gesundheitsministerium und das (…)

Studie: Wohl deutlich mehr Corona-Infizierte in Italien

Commerzbank-Kunden in der Region müssen sich auf längere Wege gefasst machen, wenn sie ein persönliches Gespräch haben wollen. 7 (…)

Commerzbank: Schließungen in der Region

Corona: Sachsen führt Bußgeld ein

Wer ab 1. September in Sachsen in Bahn, Bus oder anderenorts gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 (…)