Antikörper-Forschung im Landkreis Tirschenreuth: Wissenschaftsminister stellt Studie vor

Auf einem Starkbierfest in Mitterteich hat sich das Corona-Virus im März vermutlich stark ausgebreitet. Zeitweise durften die Einwohner ihren Ort nur in Ausnahmefällen verlassen. Der Landkreis Tirschenreuth ist deshalb besonders von der Pandemie betroffen gewesen. Gleichzeitig trägt das zu einer Herdenimmunität bei. Der Freistaat Bayern hat deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, die unter anderem die Dunkelziffer der Fälle im Landkreis Tirschenreuth ermitteln soll. Mitte des Monats soll sie starten. Wissenschaftsminister Bernd Sibler stellt sie am Mittag vor. Experten der Universitäten Regensburg und Erlangen sollen damit einen Beitrag zur Antikörper-Forschung leisten.