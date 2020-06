Anti-Depressions-Kampagne: Auf Thema Corona ausgeweitet

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml will die Menschen dafür sensibilisieren, in der Corona-Krise auf ihre psychische Gesundheit zu achten. Deshalb wird die 2016 gestartete Kampagne Bitte stör mich – Aktiv gegen Depressionen jetzt auch auf das Thema Corona ausgeweitet. Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen könnten während der Corona-Zeit Ängste und depressive Beschwerden zunehmen, so die Gesundheitsministerin. Jeder sei deshalb aufgerufen, etwas für die eigene psychische Gesundheit zu tun – und auch verstärkt auf seine Mitmenschen zu achten. Huml verwies dabei auch auf die laufende landesweite Einführung von Krisendiensten für Menschen in psychischen Notlagen.