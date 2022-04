Anti-Corona-Demos: Deutlich weniger Teilnehmer im Vogtland

Die Corona-Maßnahmen sind fast vollständig aufgehoben. Wir müssen keinen Impfnachweis mehr vorzeigen, und die Maske braucht es nur noch in Bus und Bahn oder beim Arzt. Ab Mai soll selbst die Quarantäne nur noch freiwillig sein. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Abend geeinigt. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die montags auf die Straße gehen, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. Im Vogtlandkreis hat es gestern zum Beispiel Versammlungen in Plauen, Adorf und Auerbach gegeben. Die Polizeidirektion Zwickau spricht im gesamten Direktionsbereich, also auch im Landkreis Zwickau, von ca. 1.900 Teilnehmern. Das seien deutlich weniger als vergangene Woche. Nennenswerte Vorkommnisse hat es laut Polizei nicht gegeben. Ein 66-Jähriger hat bei einer Versammlung in Plauen allerdings eine Anzeige kassiert, weil er einen Polizeibeamten beleidigt hatte.