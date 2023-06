Ansturm nach Pandemiepause: Schlappentags-Verantwortliche erwarten hohe Besucherzahlen

Auch wenn das Hofer Schlappenbier trotz Pandemie in jedem Jahr im Handel erhältlich war: so richtig gut schmeckt es nur vor Ort am Schlappentag selbst.

Bei der gestrigen Verkostung an der Brauerei Scherdel haben sich die Vertreter der Schützengilden, des Handwerks und der Brauerei einig gezeigt: das eingebraute Bier und die Freude auf einen Schlappentag vor Ort am Schießhaisla wird sehr viele Besucher anlocken.

Der Prokurist der Brauerei Scherdel, Kurt Unverdorben:

Die Feierlichkeiten im Vorfeld beginnen bereits morgen mit einem Zoigl-Fest. Am Sonntag finden dann nach dem Schlappenschießen für geladene Gäste, ab dem Nachmittag die Hussiten-Führung und das Bürger-Schlappenschießen statt.

Wer neuer Schlappenkönig und Bürger-Schlappenkönig wird, das erfahrt ihr dann am Montagmorgen vor dem Hofer Rathaus und bei uns als offizielles Schlappentagsradio!