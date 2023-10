Ansturm auf Winterreifen: Viele Werkstätten überlastet

In den letzten Tagen hat es nachts Frost gegeben. Viele Autofahrer versuchen deshalb gerade einen Termin in der Werkstatt zum Reifenwechseln auszumachen. Doch das ist gar nicht so einfach. Viele Werkstätten sind überlastet. Bei Reifen Deubzer im oberfränkischen Speichersdorf haben die Mitarbeiter allein am Montag (16.10.) über 300 Termine zum Reifenwechseln ausgemacht. In den anderen Werkstätten sieht es ähnlich aus. Dass es zu Lieferengpässen bei Winterreifen kommt, hält Geschäftsführer Peter Deubzer aber trotzdem für unwahrscheinlich:

Dazu kommt, dass die Mitarbeiter keine Überstunden mehr machen dürfen. Nach zehn Arbeitsstunden ist Schluss. Sonst droht der Werkstatt Ärger mit dem Gewerbeaufsichtsamt.