Anstieg um 219 Prozent in Hochfranken: Kinderpornografie vor allem in Klassenchats ein Problem

Es ist ein Thema, über das normalweise lieber nicht gesprochen wird: Kinderpornografie. Das Polizeipräsidium Oberfranken hat im Jahr 2021 437 Fälle registriert, eine Steigerung von knapp 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Raum Hof/Wunsiedel waren es im letzten Jahr 182 Fälle. Hier hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr sogar vervierfacht! Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken auf Euroherz-Anfrage mit. Einfluss hat laut dem Polizeipräsidium auch eine Gesetzesänderung aus dem Juli 2021, die für strafbare Handlungen eine Freiheitsstrafe ab einem Jahr vorsieht. Julia Küfner ist Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Oberfranken.

Das Gleiche gilt übrigens auch für Eltern, die diese Fotos in Elternchats weiterleiten. Auch, wenn sie die anderen nur darauf aufmerksam machen wollen, was die Kinder so versenden. Das Polizeipräsidium Oberfranken setzt auf Aufklärungskampagnen, wie die bayernweite Aktion „Dein Smartphone-Deine Entscheidung“. Im Fokus stehen dabei Plakate, Elternbriefe aber auch Vorträge an Schulen.