Anstieg des Mindestlohns im Oktober: IG BAU fordert mehr Geld für Reinigungskräfte

Sie machen nicht nur in Corona-Zeiten einen unverzichtbaren Job, sondern sorgen auch sonst in Krankenhäusern oder Schulen für Sauberkeit: Die insgesamt rund 1 400 Reinigungskräfte in Stadt und Landkreis Hof. Aktuell verdienen diese mit 11 Euro 55 pro Stunde noch weit mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Wenn dieser aber im Oktober auf 12 Euro steigt, wird sich das ändern. Die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG BAU Oberfranken fordert deshalb, dass der Branchenmindestlohn für die Beschäftigten auch weiterhin 1 Euro 73 über der gesetzlichen Lohnuntergrenze liegen soll. Nur wenn die Bezahlung attraktiv bliebe, ließe sich überhaupt noch Personal für die Branche finden. Gleichzeitig müssten auch die Einkommen für Fachleute, zum Beispiel in der Glas- und Fassadenreinigung, deutlich steigen, so die IG BAU weiter.