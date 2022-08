Ansbach wird ICE-Halt an der Strecke München-Hamburg

Der Bahnhof Ansbach wird ab Dezember ICE-Halt. Pro Woche werden etwa 20 Hochgeschwindigkeitszüge der Linie München-Augsburg-Würzburg-Hamburg in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt halten, wie die Deutsche Bahn am Dienstag in München mitteilte. Der ICE-Halt in Ansbach komme zum nächsten Fahrplanwechsel am 11. Dezember.

Ab dem 1. April 2023 werde die Stadt im Westen Mittelfrankens ihren ICE-Halt aber vorübergehend wieder verlieren, hieß es vom DB-Konzern: Dann wird die Schnellstrecke Fulda-Kassel, ein Teilstück der ICE-Verbindung München-Hamburg, wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Ab Dezember 2023 sollen dann wieder ICE auf der Strecke fahren – und in Ansbach halten.

Die über Ansbach fahrenden ICE-Züge ergänzen nach Angaben der Bahn das stark frequentierte Zugangebot der Linie München-Nürnberg-Würzburg-Hamburg. Bisher ist Ansbach bereits durch die IC-Züge, die zwischen Nürnberg und Stuttgart/Karlsruhe fahren, an das Fernverkehrsnetz der DB angeschlossen.