Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern: Polizei Oberpfalz warnt vor Betrugsmasche

Erst heute Morgen hat sich die Hofer Polizei bei uns gemeldet und vor Schockanrufern oder betrügerischen Whatsapp-Nachrichten gewarnt. Jetzt gibt auch die Polizei Oberpfalz – die ja auch für unser Sendegebiet im Landkreis Tirschenreuth zuständig ist – eine Warnung durch. Demnach würden sich aktuell wieder Betrüger am Telefon als Bankmitarbeiter ausgeben und sich Zugang zum Online-Konto des Angerufenen verschaffen. Bei einer anderen Variante wird der Angerufene aufgefordert, eine Fernwartungssoftware zu installieren. Über die können die Betrüger dann ebenfalls auf das Konto ihres Opfers zugreifen. Die Polizei Oberpfalz rät: Gebt auf keinen Fall Bankkonto- oder Kreditkartendaten heraus. Gewährt so einem unbekannten Anrufer außerdem niemals Zugriff auf euren Rechner und erstatten Anzeige bei der Polizei, solltet ihr Opfer so einer Betrugsmasche werden.