Anruf in Plauen: 101-Jährige rettet sich das Leben

Das ist nochmal gut ausgegangen: Eine 101-Jährige hat sich in Plauen mit einem Anruf das Leben gerettet. Sie wählte am Abend eine Nummer und erreichte eine unbekannte Frau, die sie darum bat, ihren Sohn anzurufen, weil sie stark blute. Die angerufene Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Da die 101-Jährige auf Rückrufe nicht reagierte, ermittelte die Polizei den Inhaber des Festnetzanschlusses und schickte einen Rettungswagen in den Plauener Ortsteil Neundorf. Wegen der lebensbedrohlichen Blutung kam die hochbetagte Dame umgehend ins Krankenhaus.