Anrecht auf Ganztagsbetreuung ab 2026: Ludwig für unbürokratische Unterstützung von Kommunen

Ab 2026 haben Eltern ein Anrecht darauf, dass ihr Kind ganztags an der Grundschule betreut wird. Das haben Bundestag und Bundesrat schon 2021 beschlossen. An vielen Grundschulen müssen dafür neue Räume geschaffen werden. Die bürokratischen Hürden dafür sind aber noch zu hoch. Das kritisiert jetzt der FREIE WÄHLER-Landtagsabgeordneter für Kulmbach und Wunsiedel, Rainer Ludwig. Seine Fraktion hat deswegen einen Dringlichkeitsantrag in den Bayerischen Landtag eingebracht, teilt Ludwig nun mit. Darin setzt sich Rainer Ludwig für eine unbürokratische Unterstützung der Kommunen beim Neu- und Ausbau von Schulgebäuden ein. Die Kommunen bräuchten jetzt dringend konkrete Aussagen dazu, welche Fördergelder es für den Bau von zusätzlichen Räumen geben kann. Nur so hätten sie die nötige Planungssicherheit, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung umsetzen zu können, so Ludwig.