Annika Popp: CSU Hof-Land nominiert junge Bürgermeisterin als Stellvertreterin des Landrats

Wer vertritt den Hofer Landrat Oliver Bär? Diese Frage entscheidet sich morgen. Was jedoch feststeht ist, wen die CSU ins Rennen dafür schickt. Sie will dem Kreistag die Bürgermeisterin von Leupoldsgrün Annika Popp vorschlagen. Das gibt die Fraktion in einer aktuellen Mitteilung bekannt. Den Vorschlag hatte Landrat Oliver Bär gemacht. Popp sagt, dass die Nominierung für sie eine große Ehre sei. Oliver Bär hat sich bei Hans-Peter Baumann bedankt, der ihn die vergangenen sechs Jahre vertreten hat. Der Stammbacher Bürgermesiter Philipp Ehler steht weiter der CSU-Kreistagsfraktion vor.