Annett Stein: An so einen Tag «nicht erinnern»

Das Medaillenfest bei der EM am Dienstag in München hat auch die Trainer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes begeistert. «Wir können uns als Trainer nicht erinnern, so einen Tag jemals erlebt zu haben», sagte DLV-Chefbundestrainerin Annett Stein am Mittwoch. Einen Tag zuvor hatten Zehnkämpfer Niklas Kaul und Sprinterin Gina Lückenkemper jeweils Gold sowie die Diskuswerferinnen Kristin Pudenz und Claudine Vita Silber und Bronze gewonnen. Zuvor hatte Christoper Linke über 35-Kilometer-Gehen Silber geholt. Insgesamt stehen bereits acht Medaillen für den Gastgeber zu Buche.

«Es war ein Start nach Maß», meinte Stein. «Die Tage waren eine geballte Form von Leistung, geballter Emotionen und Geschichten und eine Stimmung, die unter die Haut gegangen.» Im Vergleich zu den enttäuschenden Tagen bei der WM in Eugene drei Wochen zuvor fühle es sich jetzt «viel besser» an. «Ich hoffe, es geht auch so weiter in dieser Woche», sagte Stein. Die Heim-EM geht am Sonntag zu Ende.