Annahme von Problemabfällen: Schadstoffmobil im Vogtland unterwegs

Haarspray, Batterien und Medikamente haben wir wahrscheinlich alle zuhause. Solche Produkte enthalten aber Giftstoffe und gehören nicht in den normalen Müll. Dafür ist im Vogtland ab heute wieder das Schadstoffmobil unterwegs. Dort könnt ihr sogenannte Problemabfälle wie Lacke, Akkus, Schädlingsmittel und Altmedikamente abgeben. Das geht aber nur in kleinen Mengen, erklärt das Landratsamt in Plauen in einer Mitteilung. Die Problemabfälle müsst ihr außerdem getrennt und in verschlossenen Gefäßen abgeben. Was ihr sonst noch beachten müsst und welche Abfälle genau angenommen werden, könnt ihr auf hier nachlesen: https://www.vogtlandkreis.de/schadstoffe