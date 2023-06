Anmeldung noch heute möglich: IHK-Wirtschaftstalk zu IT-Sicherheit

In Behörden, im Logistikbereich oder in der Medizin – in Unternehmen werden viele Abläufe immer digitaler. Das kann aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Zum Beispiel, wenn sich Mitarbeiter nicht ausreichend mit IT-Sicherheit auskennen. Die IHK Regionalkammer Plauen bietet deswegen den „Wirtschaftstalk 2023“ an. Dabei können sich Unternehmer über verschiedene Methoden zum Schutz ihrer Daten informieren. Die Veranstaltung findet am 04. Juli um 18 Uhr 30 in Plauen statt. Interessierte Unternehmen können sich noch heute dafür anmelden.

Anmeldungen nimmt die IHK Regionalkammer Plauen telefonisch oder per E-Mail entgegen.

Ansprechpartnerin: Doreen Wolf

Tel.: 03741 214 3210