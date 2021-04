Anmeldung möglich: Kita Columbus öffnet morgen in Hof

Für Eltern im Hofer Land ist es eine deutliche Entlastung: Ab Montag können sie ihre Kinder wieder in die Notbetreuung schicken, auch wenn sie nicht in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Und das geht dann auch in einer neuen Einrichtung. Morgen öffnet nämlich die neue Kita Columbus in der Hofer Sedanstraße. 30 Plätze, aufgeteilt auf zwei Gruppen, sind geplant. Das Christliche Jugenddorfwerk Hochfranken als Träger verfolgt dabei einen entwicklungsgemäßen Ansatz. Die Kinder sollen also selbstständig die Welt entdecken. Eine Anmeldung für die neue Kita ist ab sofort telefonisch möglich.

Tel.: 09281 9720-110 oder -207