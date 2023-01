Anmeldung für Kitaplätze: Tag der offenen Tür in Hof und Helmbrechts

Wer in diesem Jahr einen Kitaplatz für sein Kind braucht, der muss sich so langsam um die Anmeldung kümmern. In Hof und Marktredwitz stehen die Anmeldewochen jetzt im Januar an. In diesen Tagen bieten außerdem zwei Kitas im Hofer Land einen Tag der offenen Tür an. Heute (FR) könnt ihr euch zwischen 15 und 18 Uhr in der Kita Emilio in Helmbrechts umschauen. Die Erzieherinnen und Erziehern informieren dabei auch über ihre Arbeit. Morgen (SA) steht dann ein Tag der offenen Tür in der Kita Emilia in Hof an. Der findet zwischen 10 und 14 Uhr statt.

Weitere Infos gibt es bei der Leiterin der beiden Einrichtungen Melanie Zimmermann unter Melanie.Zimmermann@diakonie-hochfranken.de oder im Internet