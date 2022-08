Anmeldung ab heute: Seminarreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz

Fehlende Worte im Gespräch oder Schwierigkeiten mit eigentlich alltäglichen Aufgaben. Das können erste Anzeichen für beginnende Demenz sein. Die Diagnose stellt nicht nur Betroffene selbst, sondern auch deren Angehörige oft vor Herausforderungen. Die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz im Raum Wunsiedel bietet deswegen ab September eine kostenlose Seminarreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz an. Dabei geht es nicht nur um Wissenswertes zur Krankheit an sich, sondern unter anderem auch um Tipps und Tricks für den Alltag mit Demenzkranken sowie Hinweise zur Pflegeversicherung. Bis Freitag könnt ihr euch noch für die Seminarreihe im Mehrgenerationenhaus in Wunsiedel anmelden.

Geplante Termine:

Montag, 12. September 2022 ab 14 Uhr

Mittwoch, 14. September 2022 ab 14 Uhr

Samstag, 17. September 2022 ab 10 Uhr

Anmeldung:

24. bis 26. August 2022 von 8 bis 12 Uhr unter:

09232 1819989 oder mgh@wunsiedel.de

oder ab 05. September 2022 ganztägig unter 09232 602 107