Anmeldewochen zur Kinderbetreuung in Marktredwitz: Terminvereinbarung ab sofort möglich

Die Schülerinnen und Schüler in der Euroherz-Region haben heute ihren ersten Schultag im neuen Jahr hinter sich gebracht. Ab heute können außerdem Eltern aktiv werden, die ab September 2023 einen Kitaplatz für ihr Kind in Marktredwitz benötigen. Darauf weist die Stadt Marktredwitz auf ihrer Website hin. Ab sofort könnt ihr telefonisch in den Marktredwitzer Kindertageseinrichtung einen persönlichen Termin für die Anmeldewoche vereinbaren. Die Stadt empfiehlt außerdem, den entsprechenden Anmeldebogen online herunterzuladen und auszufüllen. Den Link dazu sowie mehr Infos zur Anmeldung gibt’s hier. Die Anmeldewochen finden dann vom 16.bis 20. Januar statt.

(Symbolbild)