Anmeldestart in Hof: Schon jetzt Krippen-, Kindergarten- und Kitaplätze sichern

Wer sein Kind in Hof im Herbst in eine Kita, einen Kindergarten oder eine Krippe schicken möchte, muss sich diese Woche drum kümmern. Heute startet die Anmeldewoche für die Einrichtungen der Saalestadt. Bis zum Donnerstag könnt ihr täglich zwischen 14 und 16 Uhr eure Kinder anmelden. Persönliche Gespräche sind in diesem Jahr nicht oder nur eingeschränkt möglich. Deshalb empfiehlt die Stadt Hof, Kinder bei mehreren Einrichtungen in Wohnortnähe anzumelden bis es eine Zusage gibt. Das geht teilweise online; telefonische Anmeldungen sind nicht möglich, heißt es aus dem Rathaus. Um die Zeit bis zu einer Zusage zu überbrücken bietet sich auch eine Tagesmutter an. Aktuell sind Plätze in 20 Krippen, 21 Kindergärten und acht Horten frei.

Online-Anmeldung:

Clever Kids Planet, Unterkotzauer Weg 51 (Krippe/Kindergarten/Hort): www.cleverkidsplanet.de

AWO-Kindertagesstätte Hof, Theresienstein 2 (Krippe/Kindergarten): www.awo-kita-hof.de

Kath. Kindertagesstätte St. Konrad, Nailaer Str. 7 (Krippe/Kindergarten): www.kindergarten-hof.de

KiTa-Fachberatung Stadt Hof, Carmen Sinlawa: 09281 815 1273

Lisa Kreissel: 09281 815 1793