Anmeldestart für Kindergärten: Infoveranstaltung in Hof

Damit auch alles reibungslos abläuft gibt es heute Abend um 18 Uhr eine kostenlose Infoveranstaltung im Haus am Lorenzpark. Beim Projekt „Kita-Einstieg“ können Eltern ihre Probleme und Fragen zur Anmeldung klären, heißt es aus dem Rathaus. Auch die Kinder können mitkommen und in dieser Zeit spielen.

Wer sein Kind in Hof im Herbst in eine Kita, einen Kindergarten oder eine Krippe schicken möchte, muss sich rechtzeitig drum kümmern. Kommende Woche startet die Anmeldung dafür in der Saalestadt.

