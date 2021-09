Anmelden: Stadtradeln startet in Stadt und Landkreis Hof

Unwetter, Waldbrände, Überschwemmungen. Die Folgen des Klimawandels spüren wir mittlerweile auch in unserer Region. Ab Freitag können wir selbst einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Dann startet in Stadt und Landkreis Hof wieder die Aktion Stadtradeln. Ziel ist es, bis Ende September so viele Kilometer wie möglich auf dem Fahrrad zurückzulegen. Es geht aber auch darum, Straßen und Radwege zu verbessern. Über eine Bürgerbeteiligungsplattform könnt ihr Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine unübersichtliche Verkehrsführung melden.

Anmelden könnt ihr euch hier oder per Stadtradeln-App. Die geradelten Kilometer können per Stadtradeln-App „getrackt“ oder online eingetragen werden.