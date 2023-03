Anliegen der Anwohner: Tempo 30 in Krötenbrucker Straße in Moschendorf

Das Wohngebiet als Abkürzungs- und Rennstrecke: Das stört Anwohner vielerorts in der Region. Anwohner der Krötenbrucker Straße im Hofer Ortsteil Moschendorf haben sich jetzt dagegen gewehrt und bei der Stadt ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern in ihrer Straße erwirkt. Dem Anliegen hat der Bauausschuss im Hofer Stadtrat zugestimmt.

Vorausgegangen waren dem Tempomessungen der Polizei im Dezember. Der Großteil der Verkehrsteilnehmer ist nicht über 50 gefahren. Es gab aber auch welche, die über 70 km/h durch die Krötenbrucker Straße geheizt sind. Unfälle hat die Polizei zwar nicht festgestellt. Der Stadtrat hat sich dennoch dafür ausgesprochen Tempo 30 dort und in der Pfeilschmidtstraße einzuführen – so wie es bereits in der Oberkotzauer Straße der Fall ist.