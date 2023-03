Straßensperrungen gibt es in der Region regelmäßig. In Röslau im Landkreis Wunsiedel gibt es dafür ab heute aber einen eher ungewöhnlichen Grund. Die Einfahrt von der Alten Straße in die Schillerstraße ist bis Donnerstag wegen der Anlieferung eines Fertighauses für den Verkehr gesperrt. Anlieger oder Rettungsfahrzeuge können von der Egerstraße aus einfahren. Anwohner werden gebeten, die Mülltonnen zur Leerung an den Abfuhrtagen in die Alte Straße zu stellen.