Es ist ein bewegender Tag für die Region gewesen: Rund 1 200 Menschen haben sich am 30. September 1989 mit dem Zug von Prag aus auf den (…)

33 Jahre Prager Züge: Erinnerungsveranstaltung am Hofer Hauptbahnhof

Geflüchtete & Asylbewerber in Oberfranken: Landkreise Hof & Wunsiedel bereiten Unterbringung vor

In Turnhallen, Jugendherbergen oder Privatwohnungen – In den vergangenen Monaten sind viele Menschen aus der Ukraine in Einrichtungen (…)