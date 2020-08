Anklage gegen Rinderhalter im Tierschutz-Skandal

Memmingen (dpa/lby) – Wegen Verstößen gegen den Tierschutz hat die Staatsanwaltschaft zwei Rinderhalter aus dem Allgäu angeklagt. Dem 66 Jahre alten Landwirt und seinem 23-jährigen Sohn aus Bad Grönenbach werde insbesondere zur Last gelegt, kranke Tiere nicht von Tierärzten behandeln lassen zu haben, teilte die Anklagebehörde am Donnerstag in Memmingen mit. Zu dem Betrieb gehören drei Höfe in den Landkreisen Unterallgäu, Oberallgäu und in der Stadt Kempten. Die Verstöße beziehen sich auf 54 Rinder zwischen Juli und November 2019.

Videoaufnahmen eines Tierrechtsvereins aus einem anderen Betrieb hatten im Juli 2019 Kontrollbehörden und Ermittler alarmiert. In den folgenden Monaten gerieten neben diesen vier weitere Betriebe im Allgäu in ihren Fokus, darunter auch der jetzt angeklagte. Das Landgericht Memmingen muss nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch entscheiden, ob es zu einem Verfahren kommt.